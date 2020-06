Brescia-Genoa, le formazioni ufficiali: sorprese in attacco per Nicola

Brescia-Genoa, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per il campionato di Serie A, dopo il successo di ieri della Juventus contro il Lecce. Alle 17.15 una partita che può valere la stagione, in campo Brescia e Genoa che si affrontano in una sfida fondamentale per la salvezza. Le Rondinelle occupano l’ultimo posto, ma sono reduci dal pareggio contro la Fiorentina. Batosta, invece, per i rossoblu che hanno perso in casa contro il Parma con il risultato di 1-4. Ecco le scelte dei due allenatori, le formazioni ufficiali.

Brescia-Genoa, le formazioni ufficiali

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Donnarumma.

GENOA (4-4-2): Perin; Biraschi, Soumaro, Zapata, Romero; Barreca, Behrami, Sturaro, Iago Falque; Destro, Pinamonti.