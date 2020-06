Cagliari, la ‘promessa’ di Zenga in caso di permanenza di Nainggolan

Una chance molto importante per la carriera di Walter Zenga. L’Uomo Ragno è al lavoro per concludere al meglio la stagione, ma uno sguardo è rivolto anche al futuro come dichiarato dallo stesso allenatore a ‘Il Corriere dello Sport’. “Che Cagliari vedremo alla ripresa? Sarebbe già tanta roba ripetere quello che ha fatto Maran nella prima parte di stagione. A lui va tutto il rispetto possibile: ho trovato una squadra in buone condizioni. In queste settimane ho guardato tanto calcio: dalla nostra Coppa Italia alla Bundesliga, ma anche le prime gare della Liga e penso che questo sia un calcio molto differente dal solito”.

“Nainggolan? E’ un giocatore di categoria superiore. A me ha stupito che non sia rimasto all’Inter. Per me lui è un giocatore da Inter tutta la vita e a Cagliari è solo di passaggio. Se restasse qui un altro anno mi bacerei i gomiti. Joao Pedro? Piace a tutti ma piace soprattutto al Cagliari”.