Il calcio piange il presidente storico: portò la squadra dai dilettanti a diventare campione [NOME e DETTAGLI]

Un nuovo lutto ha colpito il mondo del pallone. Il calcio francese piange la morte di Jean-Claude Hamel, aveva 90 anni. E’ considerato come il presidente ‘storico’ per essere riuscito a raggiungere un obiettivo sul campo davvero incredibile. Alla guida dell’Auxerre dal 1963 al 2009 riuscì nell’impresa di portare la squadra dai dilettanti fino al massimo campionato, riuscendo anche a conquistare il titolo. Tra gli altri successi può contare in bacheca anche quattro coppe nazionali tra il 1994 e il 2005 e la partecipazione alla Champions League. Ha lanciato anche tantissimi calciatori, poi diventati grandi protagonisti con le maglie delle Nazionali. La stagione più importante nel 1995 con la vittoria del campionato.