Calciomercato, asta per Kumbulla. Grande ritorno al Toro, attaccante per l’Atalanta e il Genoa guarda in Grecia

Anche il weekend ha fornito importanti indicazioni sul fronte calciomercato. Le squadre del massimo campionato italiano sono al lavoro per costruire squadre ancora più competitive, decisivo sarà il finale di stagione. Ecco tutte le trattative nel dettaglio che riguardano i club italiani e non solo.

JUVENTUS – Il club bianconero continua il pressing per Houssem Aouar, centrocampista del Lione. Il club francese, però, chiede almeno 50 milioni di euro.

MILAN – Non solo la Juventus, anche il club rossonero è interessato all’attaccante Milik. Il Diavolo sarebbe disposto ad inserire nella trattativa il cartellino del centrocampista Kessie.

TORINO – I granata preparano il grande ritorno. Secondo voci provenienti direttamente dalla Francia, il difensore Glik potrebbe lasciare il Monaco a fine stagione e per indossare nuovamente la maglia granata. L’alternativa porta in Polonia.

CAGLIARI – Intervenuto da Radio Radio, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato di Radja Nainggolan: “Penso che sarà molto difficile per noi trattenere ancora Nainggolan a Cagliari – riporta Fcinternews.it -. Radja è un giocatore fortissimo, ci sono molte società importanti d’Europa che lo vorrebbero acquistare, in tanti hanno chiesto informazioni. Credo che al termine di questa stagione il giocatore possa fare rientro nella rosa dell’Inter, questo è il suo livello”.

ATALANTA – Occhi puntati su Josip Brekalo del Wolfsburg, attaccante di origine croata. La valutazione è però di almeno 25 milioni di euro.

KUMBULLA – E’ sempre più asta per il difensore del Verona. In pole, al momento c’è l’inter, ma in agguato ci sono anche Juventus e Lazio, più qualche richiesta dall’estero.

GENOA – Secondo TMW il Grifone starebbe valutando il 19enne Dimitris Emmanouilidis, esterno offensivo destro di proprietà del Panathinaikos ora in prestito al Panionios.