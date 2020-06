Calciomercato Atalanta, può essere Nainggolan il colpo Champions

CALCIOMERCATO ATALANTA – L’Atalanta è pronta per la ripresa della stagione, l’obiettivo è essere grande protagonista in campionato e Champions League. Continua il sogno per la squadra di Gasperini, l’intenzione in Serie A è quella di mettere un buon margine per la quarta posizione.

Nel frattempo continuano a circolare voci di calciomercato. In vista della prossima stagione, il club si è messo alla ricerca di un calciatore di grande esperienza e qualità, l’identikit perfetto porta a Radja Nainggolan. Per il belga sembra improbabile la conferma al Cagliari, difficile anche la permanenza all’Inter. L’ostacolo principale per l’Atalanta è sicuramente l’ingaggio, ma con un sacrificio di entrambe le parti la trattativa può andare in porto.