Calciomercato, colpo di scena su Werner. Torino scatenato, duello Fiorentina-Atalanta e mosse della Samp

Le squadre del campionato di Serie A continuano a muoversi sul fronte calciomercato. Si preannuncia una sessione estiva molto calda, previsti tanti scambi considerando i problemi economici a cui devono far fronte le società dopo l’emergenza Coronavirus. Ecco tutte le trattative nel dettaglio.

WERNER – Colpo di scena sul futuro dell’attaccante. Secondo quanto riportato dalla ‘Bild’, l’attaccante del Lipsia avrebbe trovato un accordo con il Chelsea fino al 2025 per un ingaggio di 10 milioni a stagione. Era un grande obiettivo dell’Inter.

BOLOGNA – Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Rodrigo Palacio rinnoverà per un altro anno il suo rapporto con il club rossoblu.

TORINO – Il club granata è attivissimo. Per la difesa il nome è quello di Jhon Chancellor del Brescia. Per il centrocampo trattativa avviata con il Milan per Krunic.

FIORENTINA-ATALANTA – Duello per Aleksey Miranchuk della Lokomotiv Mosca. Il centrocampista è valutato 14,5 milioni, ma in realtà ha una clausola rescissoria inferiore a 10 milioni.

UDINESE – Sorpresa del club bianconero. Ad un passo Matthew Longstaff: secondo quanto riportato da Sky Sport superata la concorrenza degli altri club per il centrocampista del Newcastle, pronto un quinquennale da 800mila euro a stagione.

SAMPDORIA – Secondo sampnews24.com i blucerchiati hanno messo nel mirino Nicholas Gioacchini, attaccante statunitense classe 2000 (con passaporto italiano), e Caleb Zady Sery, esterno ivoriano classe ’99. Entrambi del Caen.