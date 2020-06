Calciomercato, dall’Inghilterra: “Pedro ha scelto la nuova squadra, è fatta per l’arrivo in Italia”

il futuro di Pedro sarà in Italia: è quanto riferito dall’Inghilterra. E’ arrivata la proposta di rinnovo da parte del Chelsea, in più offerte vantaggiose dal punto di vista economico di Valencia, Siviglia, Betis, voci su Juventus e Inter. Ma, secondo quanto riporta il Daily Mail, il calciatore avrebbe scelto la Roma.

La società giallorossa è stata tra le prime a muoversi per lo spagnolo e questo ha fatto sicuramente la differenza nella preferenza del calciatore. Sarebbe un colpo molto importate per le qualità tecniche di Pedro, ma anche per la posizione tattica alle dipendenze di Fonseca: può giocare in diversi ruoli dell’attacco e potrà rappresentare un vero e proprio jolly per tutto il reparto offensivo. Ovviamente in attesa di conferme.