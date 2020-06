Calciomercato, Milan e Juve pronte a chiudere il primo colpo. Tentazione Torino, scambio Atalanta-Roma

Weekend esplosivo per quanto riguarda il calciomercato. In attesa della ripresa del campionato di Serie A, le dirigenze anticipano i tempi in vista di una sessione che promette grande spettacolo: sarà una finestra principalmente di scambi, ma non sono da escludere grandi colpi. Ecco tutte le trattative nel dettaglio.

KANTE – In Inghilterra sono sicuri: N’Golo Kantè, centrocampista classe 1991 del Chelsea è finito nel mirino di PSG, Juventus e Real Madrid. La valutazione però è molto alta: 70 milioni di euro per il cartellino.

Non sembra la migliore soluzione per la Juventus e quella più calda. I bianconeri, infatti, sono sempre più vicini a Arthur, centrocampista del Barcellona. Il calciatore ha aperto alla soluzione italiana, lo scambio con Pjanic si avvicina sempre di più. In uscita anche Ramsey.

TORINO – Il club granata sogna il grande colpo Radja Nainggolan. Al tecnico Antonio Conte infatti piace molto Armando Izzo, così come Nicolas Nkoulou e con l’Inter potrebbero aprirsi affari molto interessanti.

ATALANTA-ROMA – Florenzi piace al club nerazzurro e, stando ad alcuni rumors, si starebbe valutando la possibilità di scambiarlo con Muriel. Sarebbe un affare veramente a sorpresa.

Secondo il sito metarating.ru, il Lokomotiv Mosca è pronto a pagare 8 milioni per Arkadiusz Reca.

MILAN – Il club rossonero ha chiuso per il giovane Kalulu del Lione. Ma non è finita. occhi anche su Mohammed Kudus, attaccante ghanese del Nordsjelland classe 2000.

Secondo il portale tedesco sportwetten24.com, Ralf Rangnick, grande obiettivo rossonero, potrebbe invece trasferirsi al Borussia Dortmund in caso di addio di Lucien Favre.