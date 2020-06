Calciomercato Juventus, già chiusi due super colpi: l’11 stellare per Sarri, in attesa di nuovi botti [FOTO]

CALCIOMERCATO JUVENTUS – I calciatori sono concentrati per il finale di stagione. Dopo la sconfitta ai rigori in finale di Coppa Italia contro il Napoli, la Juventus ha ritrovato fiducia dopo il successo contro il Bologna ed il vantaggio che è aumentato sulla Lazio. Ma è ancora presto per poter festeggiare, i biancocolesti sono un osso durissimo e le prossime partite saranno fondamentali. E la dirigenza non sta a guardare, la Juventus ha già piazzato due importanti colpi per la prossima stagione: il centrocampista Arhur e l’attaccante Kulusevski.

La campagna acquisti non si concluderà a questi due innesti, ma altre valutazioni verranno fatte nelle prossime settimane, potrebbe arrivare qualcosa sul fronte terzini e non è da escludere un altro arrivo a centrocampo. In più in attacco sono in corso valutazioni su Gonzalo Higuain, con conseguente arrivo in entrata in caso di addio del Pipita.

Sarri non potrà più contare su Pjanic, ma Arthur è più funzionale al suo gioco. Al posto del bosniaco ci sarà Bentancur, con l’ormai ex Barcellona nel ruolo di mezzala. Si tratta di un calciatore di qualità ed è bravo negli inserimenti, perde qualcosa in forza fisica. Ecco perché la Juventus potrebbe pensare ad un altro calciatore per completare la batteria dei centrocampisti. Confermata la coppia di centrali Bonucci-De Ligt, l’olandese sta confermando di essere già un grandissimo calciatore. Kulusevski completerà il reparto con Ronaldo e Dybala. Sfoglia la FOTOGALLERY con il nuovo 11 di Maurizio Sarri per la prossima stagione.