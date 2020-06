Calciomercato Juventus, Paratici: “abbiamo parlato frequentemente con il Barcellona”

La Juventus è in campo per la partita di campionato contro il Bologna. Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, ha parlato in diretta a Sky Sport. Sulla gara contro il Napoli: “Quando si fa un’analisi, ci vuole sempre equilibrio e coerenza. Stiamo giocando, ci sono dei titoli in palio, in un momento che è ancora di preparazione. Abbiamo fatto due partite, pareggiando contro due buone squadre. Non vorrei che segnare un rigore o sbagliare un rigore ci facesse perdere di vista il quadro generale. Se avessimo vinto ai rigori l’analisi della gara sarebbe stata la stessa: ci dispiace non aver vinto, ma questo non ci può confondere”.

Lo scambio Arthur-Pjanic? “Abbiamo parlato frequentemente con il Barcellona. In questo momento però stiamo giocando partite importanti, quindi abbiamo preferito aspettare che passino queste settimane. Non è una questione del 30 giugno o di date precise, ma di accordi tra le parti e di convinzione dei giocatori”.