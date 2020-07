Tutto in poco tempo, così, all’improvviso. Grande accelerata del Napoli nella trattativa per portare in azzurro Victor Osimhen, giovane attaccante del Lille che nell’ultima stagione ha messo a segno 18 reti. Dopo i continui contatti durante il lockdown, e con il campionato francese già concluso, è stato possibile fare grossi passi in avanti e il calciatore è atterrato poco fa all’aeroporto di Capodichino.