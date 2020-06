Calciomercato, la Roma chiude per Pedro. La Fiorentina su Thiago Silva, offerta del Genoa e innesto al Parma

Notizie, anche clamorose, di calciomercato. Le squadre del campionato di Serie A si preparano a scendere in campo, le dirigenze invece lavorano per la prossima stagione. Tantissime novità nella giornata di oggi, ecco tutte le trattative nel dettaglio.

Estero – Nolito lascia il Siviglia e torna al Celta. “Il nuovo rinforzo per la parte finale della stagione non potrebbe suscitare maggiore speranza nel celtismo. Celta e Siviglia sono giunti a un accordo per l’arrivo immediato di Manuel Agudo ‘Nolito’ nella famiglia celeste, in attesa di superare il riconoscimento medico e degli ultimi dettagli contrattuali”, si legge nel comunicato.

“A me interessa che il ragazzo sia coinvolto al 100% nel nostro progetto e su quello che stiamo facendo. Arthur deve pensare solo alle partite che ci restano da giocare, il resto non mi riguarda”. Cosi’ Quique Setien, allenatore del Barcellona, nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Siviglia.

ROMA – Colpo per la prossima stagione, accordo per il trasferimento nella Capitale di Pedro, attaccante spagnolo del Chelsea. Lo dice il quotidiano inglese Guardian, intesa per due anni con opzione per il terzo.

MILAN – “Voglio ringraziare il Milan perché mi ha dato fiducia: Maldini ha creduto in me e qui sono veramente felice. Sono entusiasta di essere al Milan e ho deciso di rimanere in rossonero. Ho quattro anni di contratto e qui sono davvero felice. Se un giorno tornerò al Real? Adesso penso al Milan perché sono totalmente felice di essere qui. Devo continuare così, in futuro vedremo quello che succederà. Oggi ho la testa solo ed esclusivamente al Milan”, parole di Theo Hernandez a Onda Cero.

LE ALTRE – Tante notizie riportate da ‘Gianluca Di Marzio’. La Fiorentina, tenta un nuovo colpo: Thiago Silva. Primi contatti avviati e c’è la disponibilità dell’ex Milan al trasferimento in viola.

Il Genoa presenta l’offerta per Armin Gigovic, 18 enne (classe 2002) centrocampista degli svedesi dell’Helsingborgs, pronti 3 milioni di euro.

Infine il Parma è in trattativa avanzata per Ahmad Benali.