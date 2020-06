Calciomercato, è ufficiale: Werner è un nuovo calciatore del Chelsea

Timo Werner è un nuovo calciatore del Chelsea. Ad ufficializzarlo è lo stesso club inglese tramite un comunicato. Si trasferisce dal Lipsia per 47.5 milioni e rimarrà ovviamente in Germania fino a fine stagione. In quest’annata ha messo a segno 32 gol e ha effettuato 13 assist in 43 presenze.

“Sono felice di firmare per il Chelsea – ha dichiarato – è un momento di orgoglio per me entrare a far parte di questo grande club. Ovviamente voglio ringraziare il Lipsia, il club e i tifosi, per quattro anni fantastici. Sarà per sempre nel mio cuore. Non vedo l’ora che arrivi la prossima stagione con i miei nuovi compagni di squadra, il mio nuovo manager e ovviamente i tifosi del Chelsea. Insieme abbiamo un futuro di grande successo davanti a noi”.