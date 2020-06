Calendario Premier League, avvio con il botto: mercoledì 17 giugno Manchester City-Arsenal

Anche la Premier League è pronta a ripartire. Si preannuncia un campionato bellissimo con il Liverpool che si prepara a festeggiare il titolo, per il resto sarà bagarre per le posizioni in Europa e per la retrocessione. Si torna in campo con il botto: Aston Villa-Sheffield United e Manchester City-Arsenal mercoledì 17 giugno, poi altre 6 gare tra venerdì e sabato. Sabato 21 sfida affascinante tra Everton e Liverpool.

Ecco il calendario delle prime 3 giornate

Mercoledì 17 giugno

19:00 Aston Villa-Sheffield United

21:15 Manchester City-Arsenal

Venerdì 19 giugno

19:00 Norwich City-Southampton

21:15 Tottenham-Manchester United

Sabato 20 giugno

13:30 Watford-Leicester City

16:00 Brighton-Arsenal

18:30 West Ham-Wolves

20:45 Bournemouth-Crystal Palace

Domenica 21 giugno

15:00 Newcastle United-Sheffield Utd

17:15 Aston Villa-Chelsea

20:00 Everton-Liverpool

Lunedì 22 giugno

21:00 Manchester City-Burnley

Martedì 23 giugno

19:00 Leicester City-Brighton

21:15 Tottenham-West Ham

Mercoledì 24 giugno

19:00 Manchester United-Sheffield United

19:00 Newcastle United-Aston Villa

19:00 Norwich City-Everton

19:00 Wolves-Bournemouth

21:15 Liverpool-Crystal Palace