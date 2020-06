Cancellato il club nato 70 anni fa, cambio nome e trasferimento a 1000 km: i tifosi insorgono

Esplodono le proteste in Messico: il Monarcas Morelia, uno dei club più prestigiosi e antichi del Paese, nato il 4 giugno del 1950, cambierà nome, città e stadio per volere del nuovo proprietario. Il club sarà trasferito a 1000 km di distanza, da Morelia a Mazatlán, diventando di conseguenza Mazatlán FC. Secondo i tifosi, così facendo si cancellano 70 anni di storia. Il Monarcas, nella sua storia, ha vinto un campionato messicano d’inverno nel 2000, una Liga de Ascenso, una Copa del Mexico e una Supercoppa.

La Federcalcio messicana proprio due giorni fa ha accettato la proposta del nuovo presidente: “L’innovazione – si legge sul comunicato dell’ormai ex Monarcas Morelia – e la modernità, unite allo spirito caloroso e irriverente dei Mazatlecos, consentiranno lo sviluppo di un progetto a lungo termine che promuoverà i valori sportivi e l’essenza di una città con un enorme potenziale per fare la storia del calcio messicano. L’apprezzamento e il rispetto del club per la città di Morelia e il popolo di Michoacán dureranno per sempre. Monarcas Morelia faceva parte della storia contemporanea della città, i trofei ottenuti e il nome appartengono a Morelia e al suo popolo”.