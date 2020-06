Casertana, giornalisti e dirigenti aggrediti con gli estintori: rimandata conferenza del nuovo dg [DETTAGLI]

La sala stampa dello Stadio Alberto Pinto, impianto che ospita le gare interne della Casertana, è stata teatro di fatti incresciosi nel pomeriggio. Due individui, non identificati, hanno fatto irruzione utilizzando degli estintori per spruzzare dirigenti e giornalisti presenti per la conferenza del nuovo dg, Vincenzo Todaro. Sarebbero state lanciate anche delle sedie contro il presidente D’Agostino e la moglie. Non si registrano feriti. Ancora ignote le cause del gesto. Sul posto è intervenuta la polizia. La Casertana ha rilasciato un comunicato ufficiale spiegando l’accaduto:

“Condanniamo fermamente l’azione posta in essere da ignoti presso la sala stampa del Pinto e manifesta tutto il suo disappunto per i fatti che hanno reso impossibile lo svolgimento della programmata conferenza di presentazione del direttore generale Vincenzo Todaro. L’episodio, fortunatamente, non ha portato conseguenza alcuna per gli operatori dell’informazione e i rappresentanti della società presenti in sala. Il programmato appuntamento con i giornalisti si ritiene rinviato a data da destinarsi”.

Il Sindacato unitario giornalisti della Campania e l’Ussi Campania hanno rilasciato a loro volta un comunicato:

“L’episodio segue alcune contestazioni che in questi giorni hanno animato uno scontro strisciante tra tifosi e organi di stampa con l’esposizione di striscioni di minacce contro i giornalisti. Chiediamo alle forze dell’ordine indagini rapide e la garanzia della sicurezza e del diritto di cronaca all’interno e fuori lo stadio della Casertana. Così come è necessaria da parte dei dirigenti della squadra più responsabilità. Proprio nei giorni scorsi il presidente aveva attaccato i giornalisti”.