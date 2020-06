Caso George Floyd, pesantissimo attacco dell’ex Roma a Trump: “abbiamo un presidente vuoto”

Negli Stati Uniti la tensione è sempre più evidente dopo la morte di George Floyd. La vicenda ha colpito molto il mondo dello sport, tante le reazioni anche da parte dei calciatori. Micheal Bradley, ex centrocampista di Chievo e Roma e capitano della nazionale, si è sfogato con il presidente Trump. in una conferenza ha preso posizione, come riporta ‘IlPosticipo’.

“Abbiamo un presidente completamente vuoto, non c’è un briciolo di moralità nel suo corpo. Non c’è leadership. Nè da parte sua nè da parte dei senatori repubblicani che si sono seduti e sono stati suoi complici in tutto quello che ha fatto negli ultimi tre anni e mezzo. È impossibile non comprendere l’importanza delle prossime elezioni. Spero che gli americani possano andare a votare a novembre e pensare non solo a quello che conviene a loro nel loro piccolo. Devono capire che c’è in gioco il futuro del nostro paese”.