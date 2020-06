Cavani, da ‘Matador’ a ‘Jardinero’: l’allenamento nei campi diventa virale [VIDEO]

Edinson Cavani si trasforma: da ‘Matador’ a ‘Jardinero’. Tiriamo in ballo il soprannome di Julio Cruz non a caso, visto che l’attaccante del Psg piace all’Inter. E, secondo motivo, l’allenamento dell’uruguayano è davvero insolito. Cavani ha infatti postato un video su Twitter in cui, per mantenersi in forma, falcia l’erba nei campi. Il centravanti ha dimestichezza anche con i panni del contadino: look perfetto, tecnica invidiabile. In basso il VIDEO.