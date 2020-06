Champions ed Europa League, la Uefa ha deciso: le prime anticipazioni in attesa dell’ufficialità

Si sta tenendo, come da programma, la riunione del Comitato Esecutivo Uefa per decidere luoghi e modalità utili a concludere Champions ed Europa League ad agosto dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus. Come anticipato da Sky, e in attesa dell’ufficialità, la Uefa ha deciso per la strada che già nelle ultime settimane era stata prospettata. Una final eight per entrambe le competizioni che si svolgerà nella stessa nazione. Nel caso della Champions, tutte le gare a Lisbona, mentre in Europa League saranno quattro le città ospitanti in Germania: Duisburg, Gelsenkirchen, Düsseldorf e Colonia. Sulle date non ci si è ancora espressi, ma probabilmente l’ultimo atto di Champions dovrebbe giocarsi il 23 agosto.