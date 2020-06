Champions League, dalla Spagna: “I club chiedono che venga anticipata la finale,

Se le decisioni per i maggiori campionati europei iniziano a delinearsi, con la lenta e prudente ripresa dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus, restano ancora tanti dubbi su date e modalità relative alle due Coppe Europee, Champions ed Europa League. La certezza, al momento, è una sola: si giocheranno ad agosto, al termine dei tornei nazionali.

Il 17 giugno, con la riunione del Comitato Esecutivo Uefa, il quadro sarà molto più chiaro. Si parla di formule ridotte, di gara secca dai quarti e final four. In attesa di ufficialità, nel frattempo, sembra che Istanbul si tiri fuori dall’ospitare il match conclusivo della competizione più importante. Senza tifosi, hanno riferito dalla Turchia, mancano i fondi per finanziare i lavori in vista dell’evento. E così Lisbona diventa la favorita per diventare teatro della sfida, ma ci sono anche altri paesi in lizza, come Monaco e Madrid (Wanda Metropolitano).

Dalla Spagna emerge poi un’altra indiscrezione. Come riporta infatti il Mundo Deportivo, pare che diversi club importanti stiano spingendo affinché si anticipi di una settimana la disputa della finale. L’idea potrebbe essere quindi il 22 agosto e nasce per permettere ai club di avere una settimana in più e magari anticipare a sua volta l’inizio dei campionati nazionali, che rischiano di intasarsi per via degli Europei del 2021. Tuttavia, specifica il quotidiano spagnolo, è tutto ancora in alto mare.