Champions League ed Europa League, le ultime sulle final eight: date e sedi

Due giorni decisivi per il futuro del calcio internazionale. Oggi è in programma la riunione del board dell’ECA che si confronterà sulle posizioni da assumere prima dell’incontro del 17 giugno, data in cui si stabiliranno date e sedi dei Champions League ed Europa League. Ma le indiscrezioni fanno trapelare alcune cose.

Come riporta ‘TMW’, gli ottavi di finale di Champions si giocheranno, a porte chiuse, in Portogallo. Due gli stadi che li ospiteranno: il ‘Da Luz’ (Benfica) e il ‘José Alvalade’ (Sporting Lisbona). La UEFA, però, è al lavoro per fare entrare un certo numero di spettatori sugli spalti, sempre con dei rigidi controlli. La finale dovrebbe tenersi il 23 agosto e non il 29, per permettere l’inizio dei preliminari della Champions successiva.

L’Europa League si chiuderà in Germania. Una quaterna di città tedesche ad ospitare le gare rimanenti: Gelsenkirchen o Duseeldorf per la finale, alla quali si aggiungono Colonia e Duisburg. Ultimo atto in programma il 21 agosto.