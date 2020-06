Champions League, da Istanbul: “Vogliamo finale a porte aperte”

Manca sempre meno al 17 giugno, data in cui la Uefa si riunirà per le decisioni definitive in merito a format, date, luoghi e orari delle due competizioni Europee, Champions ed Europa League, che verranno concluse ad agosto. A proposito di luoghi, è notizia degli ultimi giorni di un possibile rifiuto di Istanbul ad ospitare la finale della Coppa dalle grandi orecchie. Le porte chiuse non permettono quelle entrare necessarie utili per preparare l’impianto al grande evento. Questa la motivazione. Parole in parte confermate dal presidente della Federcalcio turca, Nihat Ozdemir, riportate da ‘As‘. Ad Istanbul vogliono la finale a porte aperte.

“Abbiamo investito molto sullo stadio Ataturk dove si giocherà la finale di Champions. Per cui il nostro obiettivo è organizzare in modo perfetto la finale e ricevere migliaia di persone nel nostro Paese. La nostra priorità è organizzare una finale che si giochi con i tifosi sugli spalti. Potremmo rinunciare a una finale senza pubblico per il 2020 e organizzare quella del 2021 a porte aperte. È una delle opzioni”.