Champions League, una città sfida Lisbona per ospitare la finale di questa stagione

Considerata la probabile rinuncia di Istanbul, la UEFA dovrà trovare un’altra sede per la finale di Champions League 2019-2020. Dopo la candidatura di Lisbona degli scorsi giorni arriva quella di Madrid. Il sindaco della capitale spagnola, Josè Luis Martinez Almeida, in un’intervista a ’13tv’ ripresa dal quotidiano iberico ‘Marca’, ha avanzato la sua proposta: “So che ci sono discussioni in merito e posso dire che Madrid è pronta, ci sono le condizioni di sicurezza e le infrastrutture per ricevere un evento così importante. Ospitare la finale di Champions sarebbe un bel messaggio, la dimostrazione che nonostante il dramma che ha vissuto, Madrid non si arrende e riparte”. La decisione spetterà alla UEFA, che il prossimo 17 giugno riunirà il Comitato Esecutivo per stabilire il format e il calendario della fase finale delle competizioni internazionali per club.