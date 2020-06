Champions League, si fa avanti un’altra ipotesi: Uefa pensa a finale a porte aperte

Il 17 giugno la situazione sarà chiara, ma fino a quella data si fanno avanti tante ipotesi ed indiscrezioni. L’ultima, come riporta Sky, è alquanto ottimistica: i vertici dell’Uefa starebbero infatti prendendo in considerazione l’idea di aprire lo stadio ai tifosi per la finale di Champions League. Questa è l’impressione, seppur si parlerebbe comunque di apertura parziale. In questa maniera, anche la sede potrebbe nuovamente cambiare. Istanbul, che si è defilata proprio per le mancate entrate derivanti dai botteghini, potrebbe tornare alla ribalta. Oltre, ovviamente, sempre a Madrid – che si è candidata pubblicamente – e a Lisbona.