Champions League, le ultime indiscrezioni: sede e formula, il 17 giugno l’ufficialità

I campionati in Europa sono pronti a ripartire, ma si sta studiando anche la migliore formula per permettere il ritorno in campo anche della Champions League. La finale dovrebbe giocarsi a Lisbona. Secondo quanto riporta ‘La Bild’ sarebbe questa la scelta fatta dalla Uefa e che sarà ufficializzata in occasione dell’Esecutivo del 17 giugno, superata la concorrenza di Francoforte e Mosca. Inizialmente in pole c’era Istanbul, ma la situazione è diventata fredda dopo la richiesta della città turca di disputare la partita a porte aperte.

L’idea è quella di ripartire ad agosto completando i quattro ottavi ancora in sospeso (i ritorni di Barcellona-Napoli, Manchester City-Real Madrid, Bayern-Chelsea e Juve-Lione). Poi quarti, semifinali e finale in gara unica e nella stessa città. La scelta su Lisbona sarebbe ricaduta per alcuni aspetti: la presenza di più stadi e l’assenze di squadre portoghesi a giocarsi il trofeo. Francoforte potrebbe, invece, candidarsi per l’Europa League.