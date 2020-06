Che fine ha fatto Totò Schillaci: dalle notti magiche di Italia ’90 al nuovo singolo insieme ad un rapper

A trent’anni esatti da quel gol all’Austria che fece esultare l’Italia intera, Totò Schillaci si getta nel mondo della musica. Il grande protagonista del Mondiale del ’90 ha lanciato ufficialmente il singolo “Gli anni degli anni”, insieme al rapper e frontman dei 78Bit Mario Fucili. In municipio a Rimini i due hanno presentato il brano. Schillaci racconta: “Quando Mario mi chiese di cantare con lui prima di una partita della Nazionale Attori e Cantanti rimasi stupito. Ho fatto tante cose nella vita: il calciatore, l’attore, il politico, ma mai il cantante. Poi con la spinta del direttore Giovanni Calì mi sono convinto e mi sono divertito. Spero che la canzone abbia successo e rimanga come me a lungo nel cuore della gente. Dopo i rigori contro l’Argentina nel ’90 ci siamo rialzati, come lo dobbiamo fare oggi in questo momento difficile e inaspettato. L’Italia saprà rialzarsi ancora” Prosegue Fucili: “Raccontiamo l’Italia di allora alle nuove generazioni e farlo con il mio idolo è un sogno. Anche questa volta Totò è stato capace di stupire”.