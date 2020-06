Clamorosa frenata del CTS sulla ‘quarantena soft’: “Serve legge ad hoc”. E la Serie B rischia…

Ancora incertezze sulla ripartenza del calcio italiano, eppur sembrava essersi allontanata l’idea di “rinviare, rivedere, cambiare”. Sembrava anche essere certa la conclusione dei campionati dopo la modifica sulla ‘quarantena soft‘, cioè solo per l’eventuale calciatore contagiato e non per tutto il gruppo. A tal proposito però, come scrive Gazzetta.it, è arrivata la doccia gelata da parte del Comitato Tecnico Scientifico, che sull’argomento ha posto una brusca frenata. Motivo? Servirebbe una legge apposita per poter permettere la quarantena al solo contagiato e i tamponi al resto del gruppo. Finché tale legge non verrà adottata, resta in vigore la norma attuale: quarantena per tutto il gruppo anche con un solo calciatore positivo.

A questo punto, resta da capire anche cosa ne sarà di Pordenone-Venezia, tra le gare della ripresa in Serie B il 20 giugno. E’ infatti saltato fuori un positivo nei lagunari e a questo punto non è da escludere un possibile rinvio della gara…