Commenti razzisti della moglie sui social, calciatore licenziato dal club [NOME e DETTAGLI]

I Los Angeles Galaxy hanno deciso, “di comune accordo“, di separarsi dal centrocampista Aleksandar Katai. Alla base della scelta, i commenti razzisti sui social della moglie contro i manifestanti scesi in piazza dopo l’omicidio di George Floyd. “Uccidere la merda“, l’invito della donna ai poliziotti in riferimento ai manifestanti. Secondo i media statunitensi, è stata la stessa MLS a spingere verso questa decisione, in quanto ha scelto di utilizzare una politica di tolleranza zero sulla questione razzismo.

The LA Galaxy have parted ways with Aleksandar Katai. pic.twitter.com/mcu0fTreC8 — LA Galaxy (@LAGalaxy) June 5, 2020