Consigli Fantacalcio 29ª giornata, le scelte ruolo per ruolo: chi schierare e chi evitare

Consigli Fantacalcio 29ª giornata – Altra giornata di Serie A in scena da questa sera, col la sfida a distanza tra le prime due della classe: la Lazio va a Torino e la Juventus a Genova, sponda rossoblu. Gran parte delle sfide domani, chiudono giovedì Atalanta-Napoli e Roma-Udinese. Come di consueto, ecco alcune dritte della redazione di CalcioWeb in merito alla scelta della formazione: i calciatori da schierare e da evitare in ogni ruolo.

PORTIERI

Da evitare – Un nome su tutti è quello di Joronen, per un Brescia che va in casa dell’Inter. Forti dubbi anche su Gabriel del Lecce, seppur i giallorossi affrontino comunque una deludente Sampdoria nel delicato scontro salvezza del Via del Mare. I salentini vengono da otto reti subite in due partite.

Da schierare – Riproponiamo Szczesny, e come non farlo. Difesa impenetrabile, quella della Juve, dopo la ripresa. E l’avversario, il Genoa, è decisamente alla portata. Fiducia anche a Donnarumma ed Handanovic visti gli avversari non pericolosi.

DIFENSORI

Da evitare – Se avete i difensori di Sassuolo o Udinese, da usare con cautela. Occhio a Djimsiti: spesso porta bonus, ma domenica ha patito la velocità in ripartenza di Lasagna e lo stesso potrebbe fare con Mertens, Politano e Insigne.

Da schierare – Sicuramente i difensori di Juve e Inter, con De Ligt, De Vrij e Bastoni già andati in rete nell’ultima giornata. Gli avversari, rispettivamente Genoa e Brescia, potrebbero chiudere tutti gli spazi, e i calci piazzati diventerebbero a questo punto più di una soluzione.

CENTROCAMPISTI

Da evitare – Centrocampo della Roma altalenante dopo la ripresa, più di un dubbio in caso di schieramento. Stesso discorso su quello del Torino, che si ritrova di fronte i due “mostri” Milinkovic e Luis Alberto. Delusione Eriksen, pensateci bene.

Da schierare – Sembra essere tornato in palla il Cagliari, soprattutto grazie al centrocampo, che ha portato tanti bonus. Trasferta di Bologna non facile, ma Nainggolan e Nandez sono da schierare. Ribery show alla ripresa, come si può fare a meno di lui? Conferma Calhanoglu.

ATTACCANTI

Da evitare – L’impalpabile attacco del Genoa rischia di fare ben poco contro la solida difesa della Juve. Discorso simile per il Brescia.

Da schierare – Gran momento di forma per Simeone, Rebic e Gervinho, assolutamente da confermare. Ilicic carico dopo lo stop, mentre Lautaro vuole riscattarsi in seguito alla brutta prova a Parma.