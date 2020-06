Consiglio Federale, Sky: “Monza, Vicenza e Reggina promosse in B. Ok algoritmo, playoff e playout in Serie A”

Novità importantissime dal Consiglio Federale in corso in questi minuti in via Allegri. Secondo quanto riporta ‘Sky Sport‘, la FIGC ha approvato playoff e playout come piano B in caso di nuovo stop del campionato di Serie A. Alla fine, dunque, passa la linea Gravina, con la maggioranza dei voti (18 a favore, 3 contrari, tra cui la Lega Serie A). Ok anche all’algoritmo (piano C), nonostante i pareri negativi. Quest’ultimo verrà preso in considerazione, in caso di ulteriore necessità, per stabilire le qualificate in Europa e le retrocessioni. Bocciata l’ipotesi del blocco delle retrocessioni. La prossima sessione di calciomercato dovrebbe essere prolungata sino al 5 ottobre.

Importanti aggiornamenti anche per quanto riguarda i campionati di Serie B e Serie C. Confermate con votazione ufficiale le promozioni nella serie cadetta per Monza, Vicenza e Reggina, capolista dei tre gironi di Lega Pro. Si è inoltre stabilito che il campionato femminile non ripartirà.