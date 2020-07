Dopo i tanti eventi slittati o rinviati (dall’Europeo alle Olimpiadi) anche la trentatreesima edizione della Coppa d’Africa subisce le conseguenze del Coronavirus. Inizialmente prevista tra gennaio e febbraio 2021, dopo che l’Algeria aveva conquistato l’ultima edizione nel torneo nel 2019, la nuova edizione è stata spostata al 2022. Non cambia il paese ospitante che resta il Camerun. Notizia importante anche per molti club che non perderanno i propri calciatori nel 2021.