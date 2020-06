Coppa Italia, sarà Coca-Cola lo sponsor della finale 2019-2020

Sarà Coca-Cola lo sponsor della finale di Coppa Italia 2019-2020 in programma il 17 giugno. Le giornate di domani e dopodomani ci sveleranno anche chi saranno le due contendenti. Ecco di seguito il comunicato ufficiale della Lega Serie A.

“Lega Serie A e Coca-Cola annunciano un importante accordo di partnership che partirà in occasione della Finale della Coppa Italia 2019/2020, in programma mercoledì 17 giugno 2020 allo Stadio Olimpico di Roma.

Coca-Cola, azienda che opera e produce in Italia da più di 90 anni, sarà, nell’ambito di una più ampia partnership strategica, Title sponsor della Coppa Nazionale che assume così la denominazione di “Coppa Italia Coca-Cola”. Sarà una Finale ricca di iniziative che attraverso le piattaforme social, digital e gaming coinvolgeranno il pubblico a casa prima, durante e al termine della partita.

Si consolida in questo modo una relazione iniziata con successo lo scorso dicembre con la Coca-Cola Supercup, Title Sponsorship della Supercoppa Italiana 2019-2020, e che vedrà l’iconico global brand divenire Official Partner della Lega Serie A anche per la prossima stagione sportiva 2020/2021.

Questa partnership si inquadra nella strategia e nel processo di internazionalizzazione che la Lega Serie A ha tra gli obiettivi prioritari, ed afferma il posizionamento di Coca-Cola nel mondo del calcio con i valori di positività, inclusione e uguaglianza che da sempre ispirano il brand.

“Accogliamo con grande entusiasmo Coca-Cola, uno dei brand più conosciuti al mondo, tra i nostri partner – ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A -. La partnership con Coca-Cola è la conseguenza di un processo di riposizionamento del brand Serie A e di valorizzazione dei nostri asset commerciali che stiamo costruendo negli ultimi mesi con la piena collaborazione dei 20 Club associati. La nostra Coppa Nazionale, attraverso Coca-Cola, assumerà ancora più valore grazie anche alle tante iniziative di marketing e di comunicazione che realizzeremo in Finale sempre ispirate dai valori positivi del brand”.

“Da moltissimi anni Coca-Cola sostiene lo sport e il calcio in tutto il mondo, e crediamo che la Coppa Italia possa essere una ulteriore occasione per unire le persone attraverso la celebrazione dello sport più popolare al mondo – ha dichiarato Alex Zigliara, General Manager di Coca-Cola Italia –. Attraverso questa partnership e il nostro continuo coinvolgimento in eventi globali possiamo contribuire alla celebrazione dei valori che questo sport è in grado di promuovere, e tornare a vivere le emozioni del calcio come mai prima”.