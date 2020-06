Coppa Italia, le previsioni meteo per le semifinali: rischio pioggia per Juventus-Milan

Il calcio riparte. Dopo il lungo stop per il Coronavirus si inizia con le semifinali di ritorno di Coppa Italia, Juventus-Milan (venerdì 12 giugno, ore 21) e Napoli-Inter (sabato 13 giugno, ore 21). La finale è prevista mercoledì 17 giugno alle ore 20, all’Olimpico di Roma. Argomento di discussione per la ripresa del calcio italiano è stato anche il meteo. Per questo si sono decise delle finestre orarie spostate in avanti rispetto alla tradizione. Con l’arrivo dell’estate si pensava a temperature calde, anche se per adesso le condizioni sono instabili, specie al Centro-Nord. E, durante la prima delle semifinali è prevista pioggia. Come riporta MeteoWeb, temperatura fresca, intorno ai +16°C, e qualche rovescio a Torino. Non pioverà, invece, al San Paolo di Napoli. Temperatura ideale (+19°C) per giocare a calcio.

Per la finale è prevista una temperatura decisamente più alta. All’Olimpico di Roma si giocherà alle ore 20 e quindi ancora di giorno. E’ ancora presto per una previsione dettagliata ma dovrebbero esserci circa +25°C, in calo nella ripresa. Ricordiamo che tutte la partite si disputeranno a porte chiuse e che, in caso di parità nel punteggio, non ci saranno supplementari ma direttamente calci di rigore. Tutte le gare saranno trasmesse in chiaro su Rai 1.