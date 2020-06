Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il Governo avrebbe dato l’assenso all’anticipo di un giorno delle semifinali di ritorno di Coppa Italia. A questo punto la sfida tra Juventus e Milan sarà programmata per venerdì 12 giugno, mentre Napoli-Inter verrà giocata il 13. In questo modo ci sarà un giorno di riposo in più per la finale prevista il 17. Manca solo l’ufficialità.