L’Honved vince la Coppa d’Ungheria: festa allo stadio con 10 mila tifosi [VIDEO]

“Festa allo stadio con 10 mila tifosi“. Fino a qualche mese fa avremmo riflettuto su questa frase: “E quindi? Cosa me ne frega? Anzi, vincono la Coppa e festeggiano in 10 mila? Sono pure pochi?”. Ma in tempi di pandemia, non è una frase che può passare inosservata. A nessuno. L’Honved, ieri sera, ha battuto per 2-1 il Mezokovesd nella finale di Coppa d’Ungheria. E, al fischio finale, è partita la festa allo stadio. Con, appunto, 10 mila spettatori. In Ungheria gli stadi non sono chiusi e i grossi assembramenti sono consentiti. Dunque, dopo 90 minuti intensi, sono partiti i festeggiamenti. Per la cronaca, è una doppietta del difensore Kamber a regalare il successo, inframezzata dalla rete del momentaneo pari di Pekar. Esulta anche Lanzafame, centravanti titolare dell’Honved. In basso qualche VIDEO della festa.

En Hungría: con gente y ¡con fiesta! Djordje Kamber fue el héroe del Honved y, con un doblete, le dio la victoria 2-1 a su equipo vs. Mezokovesd para gritar campeones de la Copa en el Puskas Arena de Budapest. Goleador en la cancha y líder ¡en la tribuna! pic.twitter.com/eHnGXiAPLE — SportsCenter (@SC_ESPN) June 3, 2020