Coronavirus, 25 positivi: squadra in quarantena, allenamenti sospesi e partite annullate

Si sono verificati nuovi casi al Coronavirus. La squadra di calcio ucraina, Karpaty Lviv, è stata messa in quarantena dopo che 25 persone tra i calciatori e staff sono risultati positivi al tampone effettuato per tutta la squadra. La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dalla Premier League del Paese.

Tutti i calciatori si trovano in autoisolamento ed il club è stato “messo in quarantena per almeno due settimane”, come ha spiegato la federazione in una nota. Inoltre, gli allenamenti della squadra sono stati sospesi e le prossime due partite annullate. In totale 65 persone sono state sottoposte a test.