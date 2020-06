Coronavirus, 3 calciatori positivi: rinviata la partita di campionato [NOMI e DETTAGLI]

Il campionato russo è ripartito ufficialmente, ma ha dovuto fare i conti con una defezione. E’ stata rinviata, infatti, la partita Krasnodar e Dinamo Mosca, match previsto per le 19 di oggi. Il motivo? Tre calciatori della squadra ospite, il centrocampista Charles Kabore e i due attaccanti Sebastian Szymanski e Clinton N’Jie sono risultati positivi al Coronavirus. La conferma è arrivata, ufficialmente, dalla squadra ospite che ha ringraziato i padroni di casa. La sfida è stata rinviata ed i calciatori dovranno rimanere in quarantena per 14 giorni.