Coronavirus, 7 nuovi casi positivi: già rinviata una partita [NOME e DETTAGLI]

Il Coronavirus non dà pace al mondo del calcio, si sono verificati nuovi casi che hanno portato al rinvio di una partita. Nel dettaglio, in Grecia riparte il campionato in questo weekend ma è stato posticipato il match Xanthi-Atromitos, sfida della Super League in programma per oggi, 6 giugno.

Il motivo? Come riporta anche il ‘Corriere dello Sport’ la decisione è arrivata all’accertamento di almeno sette nuovi casi positivi nella regione di Xanthi, comune con poco più di 55mila abitanti.