Coronavirus, il bollettino di oggi: calano i nuovi casi, prosegue la decrescita dei malati

La Protezione Civile ha diramato il bollettino di oggi sulla situazione Coronavirus in Italia. Sono 197 i nuovi casi rilevati, la maggior parte in Lombardia (125, 63,4%). Sono stati processati 49.478 tamponi. Zero contagi in Puglia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Calabria, Molise, Basilicata e Veneto (quest’ultimo ha sei casi oggi, ma riferiti ai giorni scorsi). Sono 53 le vittime nelle ultime 24 ore, in calo rispetto alle 72 di ieri. I morti complessivi salgono così a 33.899. Sono saliti a 165.837 i guariti, con un incremento rispetto a ieri di 759. Sono 287 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia, 6 meno di ieri. I ricoverati con sintomi sono invece 4.864, con un calo di 138 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 30.111, con un calo di 471 rispetto a ieri.