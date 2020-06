Coronavirus, il bollettino di oggi: 79 morti, ma c’è il dato dell’Abruzzo risalente alle scorse settimane

La Protezione Civile ha diramato il bollettino sul Coronavirus in Italia di oggi, 9 giugno. I nuovi casi registrati sono 283 (la maggior parte sempre in Lombardia, 192 positivi) su un totale di 55003 tamponi. Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 235561. Sono morte 79 persone (32 vittime in Abruzzo, dato reso noto solo oggi ma risalente alle scorse settimane), per un totale di decessi 34043. I guariti raggiungono quota 168646, per un aumento in 24 ore di 2062 unità. In terapia intensiva si trovano oggi 263 persone, 20 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 4581 persone, 148 meno di ieri. In isolamento domiciliare 28028 persone (-1690 rispetto a ieri). Il calo dei malati è stato pari a 1858 unità.