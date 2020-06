Coronavirus, i numeri odierni: scendono ancora gli attualmente positivi e continuano a svuotarsi gli ospedali

Oggi in Italia 392 nuovi casi di Coronavirus su 62.472 tamponi. E’ il nuovo aggiornamento della Protezione Civile. Il numero totale dei casi è aumentato rispetto a ieri di appena 163 unità a fronte di 392 nuovi casi giornalieri, perchè la Regione Campania ha comunicato un ricalcolo dei casi totali sottraendo 229 unità: si trattava di secondi o terzi tamponi risultati positivi per gli stessi pazienti già in precedenza conteggiati tra i casi noti. Scendono ancora gli attualmente positivi, ben 28.997 a fronte di una decrescita di 1.640 assistiti. 227 pazienti in terapia intensiva (-9) e 3.893 persone ricoverate con sintomi (-238). 24.877 persone, pari all’86% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. I decessi nella giornata odierna sono 56 e portano il totale delle vittime a 34.223, mentre i guariti sono 1-747, per un totale di 173.085.