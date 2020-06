Coronavirus in Italia, il bollettino odierno: solo 270 nuovi casi su 72.485 tamponi!

Consueto aggiornamento della Protezione Civile sull’emergenza Coronavirus in Italia: ad oggi, 6 giugno, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 234.801, con un incremento rispetto a ieri di 270 nuovi casi su 72.485 tamponi. Il numero totale di attualmente positivi è di 35.877, con una decrescita di 1.099 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 293 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 23 pazienti rispetto a ieri. 5.002 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 299 pazienti rispetto a ieri. 30.582 persone, pari all’85% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 72 e portano il totale a 33.846. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 165.078, con un incremento di 1.297 persone rispetto a ieri.