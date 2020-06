Coronavirus, il bollettino di oggi: meno di 4 mila ricoverati in Italia, discesa lenta ma costante

Consueto aggiornamento con i dati sul Coronavirus in Italia, forniti dalla Protezione Civile. Oggi si registrano 346 nuovi contagiati, in leggero calo rispetto a ieri, a fronte di 49750 tamponi effettuati. Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 236651. Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 78 persone, per un totale di decessi di 34301. Cala il numero di malati e ricoverati. In terapia intensiva si trovano ad oggi 220 persone, 7 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 3747 persone, con una decrescita di 346. In isolamento domiciliare 23518 persone (-1359 rispetto a ieri). Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è pari a 1512 unità. Si registrano anche 1780 guariti, per un totale di 174865 persone.