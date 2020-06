Coronavirus, la frase shock di Bolsonaro: “Mi dispiace, ma prima o dopo moriremo tutti”

L’emergenza Coronavirus sta mietendo una marea di vittime in Brasile, oltre ad un numero considerevole di contagi giornalieri. Il dato aggiornato è di 1.262 decessi nelle ultime 24 ore (per un totale di 31.199), il più alto record per il Paese sudamericano dall’inizio della pandemia.

A finire nell’occhio del ciclone è nuovamente il presidente Jair Bolsonaro, criticato dai più per come sta gestendo la situazione. A far discutere è una frase rivolta ad alcuni sostenitori davanti al palazzo presidenziale di Brasilia: “Cosa dico alle tante persone in lutto? Mi dispiace per tutti i morti, ma è la fine di tutti noi“, riporta l’Ansa.