Coronavirus, in Brasile troppi morti: Bolsonaro nasconde i dati

Il Brasile è diventato il secondo Paese al mondo per numero di casi di Coronavirus, dietro agli Usa. E per questo motivo il governo avrebbe smesso di pubblicare i dati complessivi di contagi e decessi, limitandosi a fornire solo i rispettivi bilanci giornalieri. Una mossa che ha suscitato le ire di molti e ha messo ulteriormente sotto accusa il presidente Jair Bolsonaro. Il Consiglio nazionale dei ministri della Salute ha dichiarato: “Il tentativo autoritario, insensibile, disumano e antietico di rendere invisibili i morti di Covid-19 non avrà successo”.