Coronavirus, altro calciatore positivo in Premier League: isolato per sette giorni

Altro calciatore positivo in Premier League. Non è stata svelata l’identità, ma si tratta di un giocatore del Norwich, così come comunica lo stesso club attraverso una nota sul proprio sito ufficiale: “Norwich City può confermare che uno dei suoi giocatori è risultato positivo dopo il recente round di test COVID-19 – si legge – In linea con i protocolli della Premier League, il calciatore si auto-isolerà per un periodo di sette giorni prima di essere nuovamente testato in un secondo momento. Dovrà risultare negativo prima di poter riprendere l’allenamento. Il club non rivelerà pubblicamente il nome del giocatore in questione e chiede che la sua richiesta di privacy e riservatezza sia rispettata in questo momento”.