Coronavirus, subito un caso positivo a Codogno dopo la riapertura del pronto soccorso

C’è subito un caso positivo al Coronavirus a Codogno in seguito alla riapertura del pronto soccorso dell’ospedale, avvenuta giovedì mattina dopo oltre 100 giorni di chiusura. Il caso, da sospetto, è diventato certo e il paziente è stato ricoverato nel reparto dedicato ai malati di Covid, come riporta il Corriere.it. “Abbiamo un caso di Covid e una donna venuta in pronto soccorso da una Rsa di cui era già nota la positività. Nessun allarme, siamo nella media attesa”, le parole del primario del pronto soccorso di Lodi e Codogno Stefano Paglia.