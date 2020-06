Coronavirus, squadra viola quarantena per allenarsi: società sotto indagine

Alcuni calciatori del Deportivo Riestra, club di seconda divisione argentina, sono stati ripresi dalle telecamere di ‘Tyc Sports’ mentre si allenavano al centro sportivo, nonostante i divieti ancora in vigore nel Paese per la quarantena. La Federcalcio locale e la Giustizia Federale hanno aperto dei procedimenti ed il centro sportivo è stato chiuso. Il video, ripreso con un telefono cellulare e trasmesso sul canale ‘TyC Sports’, mostra cinque calciatori che corrono sul campo. Un gruppo di dirigenti osserva le operazioni. In Argentina è esplosa la polemica, con il Deportivo Riestra che, attraverso un comunicato, si è difeso dicendo di “non aver autorizzato alcun allenamento al centro sportivo e un’indagine interna farà luce sul caso”.