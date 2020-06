Coronavirus, Dybala: “Sto meglio ma non sono al 100%. Sarà bellissimo guardare una partita diversa ogni giorno”

Paulo Dybala è tornato a parlare del Coronavirus. Lo ha fatto all’evento eSport ‘Gamers Without Borders’: “Avevo il Coronavirus ma ora mi sento molto meglio. Non sono al 100% ma sto abbastanza bene. Siamo tornati ad allenarci e il calcio sta tornando. Presto faremo ciò che amiamo di più“. La Juventus sarà la prima squadra, insieme al Milan, a scendere in campo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia: “Spero che potremo divertirci e far divertire. Penso che sarà utile perché avremo molte partite consecutive, e tutti avranno la possibilità di guardare una partita diversa ogni giorno. Sarà bellissimo“.