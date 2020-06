Coronavirus, OTTIME notizie dalla Lombardia: il 25% della popolazione è stato contagiato e tanti sono già guariti!

Ottime le notizie provenienti dalla Lombardia in merito all’emergenza Coronavirus. Su 264.024 prelievi ematici per i test sierologici a cui sono stati sottoposti 161.695 cittadini e 102.329 operatori, più del 25% è risultato positivo al Covid-19. Queste le parole dell’assessore Gallera in merito: “Gli esiti di questi test sierologici – riporta MeteoWeb – hanno evidenziato uno stato di positività per 41.250 (il 25,6%) cittadini e 13.402 (12,6%) operatori”. Questo significa che il 25% della popolazione lombarda (più di due milioni e mezzo di abitanti) ha già contratto il virus e la maggior parte è guarita.